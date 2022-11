Na trave! Faltou apenas uma dezena para que três apostas de Curitiba faturassem a bolada de R$ 38 milhões da Mega-Sena 2540, sorteada em São Paulo na noite de sábado (19). Como ninguém acertou os seis números, o concurso 2541 da Mega-Sena saltou para R$ 46 milhões, para terça-feira (22). Como prêmio de consolação, as apostas simples com seis dezenas, que ficaram na quina da Mega-Sena ganharam R$ 45,9 mil.

As apostas de Curitiba que ficaram no quase foram uma simples com seis números que faturou R$ 45.937,77, uma simples com sete números com prêmio de R$ 91.875,54 e um bolão com seis dezenas que levou R$ 45.937,74. Estas apostas foram feitas nas lotéricas A predileta Loterias, Mada da Sorte e em canais eletrônicos da Caixa.

O próximo sorteio, na terça-feira (22), a Mega Sena 2541 irá pagar R$ 46 milhões. Apostar na Mega-Sena é simples. Com R$ 4,50 você consegue fazer uma aposta simples, de seis dezenas, e tem a chance de concorrer a prêmios milionários. A probabilidade de acerto é de1 em pouco mais de 50 milhões. No entanto, quanto mais dezenas são apostadas, maiores as probabilidades de ganhar. A Mega corre regularmente às quartas e sábado.

Vencedores da quina da Mega-Sena em Curitiba

Cidade Unidade lotérica Quantidade de números apostados Teimosinha Tipo de aposta Cotas Prêmio



CURITIBA/PR A PREDILETA LOTERIAS 6 Não Simples 1 R$45.937,77 CURITIBA/PR LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS 7 Não Simples 1 R$91.875,54 CURITIBA/PR MADA DA SORTE 6 Não Bolão 6 R$45.937,74

