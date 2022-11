Moradores dos bairros Ahú, Boqueirão e Água Verde deverão ficar atentos às mudanças de sentido em algumas vias que ocorrerão a partir desta semana. A Superintendência de Trânsito (Setran) fará com que alguns trechos de ruas de mão dupla passem a ter sentido único para melhorar o fluxo nas regiões.

A primeira mudança já ocorreu no Ahú nesta segunda-feira (21), conforme as informações que seguem.

Ahú

Nesta segunda-feira, um trecho da Rua Ricardo Lemos, no bairro Ahú, passou a ter sentido único de circulação, indo da Rua Alberto Folloni até a Rua Eurípedes Garcez do Nascimento.

Boqueirão

Já a partir das 11h desta terça-feira (22), a Avenida Nossa Senhora da Paz/Rua General Djalma da Rocha Lima, do bairro Boqueirão, terá alteração de sentido no trecho entre a Rua Pastor Carlos Frank e a Rua Maestro Carlos Frank.

Água Verde

Por fim, a partir das 11h da próxima quarta-feira (23), a Rua Leônidas Mocellin, no Água Verde, passará a ter sentido único no trecho da Rua Guilherme Pugsley até a Avenida República Argentina.

Intervenções

Cada mudança no trânsito da cidade é precedida de estudos técnicos, cruzando dados de fluxo de veículos, de pedestres e de impactos no tráfego gerado, a partir do acompanhamento da Setran e das demandas recebidas pela Central 156 de Atendimento ao Cidadão.