Dados da Secretaria Estadual da Saúde revelam que três dos 29 municípios que formam a região metropolitana de Curitiba (RMC) já estão com a imunização da covid-19 praticamente completa entre os adultos. Segundo o levantamento da Saúde, os municípios Adrianópolis, Doutor Ulysses e Tunas do Paraná já estão vacinando jovens de 18 anos com a primeira dose.

Em Curitiba, a vacinação com a primeira dose chegou a 80% dos moradores. Foram cerca de 1.165.270 pessoas imunizadas com as vacinas da Coronavac, Astrazeneca, Pfizer e Janssen. Nesta quinta-feira (12), a vacinação da primeira dose segue para moradores com 28 anos – nascidos no segundo semestre de 1993.

No Litoral, a vacinação segue mais avançada que na capital. Em Morretes, por exemplo, pessoas acima de 23 anos estão recebendo a primeira dose do imunizante. Já em parte das cidades da RMC, como São José dos Pinhais, Campo Magro e Campo Largo, a vacinação está na faixa etária dos 27 anos.

