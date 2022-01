A atualização da Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar) desta terça-feira (18), revela que dos cinco reservatórios de Curitiba e Região Metropolitana, três passaram dos 80% do nível de capacidade. Com esse aumento, o rodízio de abastecimento vigente, que é de três dias e meio (84 horas com água) e até 36 horas de suspensão, pode chegar ao fim.

LEIA TAMBÉM:

>> Problema em estação da Sanepar provoca falta de água em bairros de Curitiba

>> Curitiba tem calorão nesta terça-feira e tarde é de chuva forte

Em um comunicado emitido na segunda-feira (17), a Sanepar informou que “a expectativa da Companhia é manter este modelo [de rodízio] até que as barragens atinjam o nível médio de 80% e seja então possível suspender”. Porém, apesar do aumento no nível dos reservatórios, a Sanepar segue avaliando o cenário e comunicou a Tribuna do Paraná que “irá anunciar com antecedência qualquer medida”.

Atualmente, a Barragem do Iraí está em 88,84%, a Barragem do Passaúna em 64,29%, a Barragem do Piraquara I em 81,06% e a Barragem Piraquara II em 97,18%, totalizando 79,40% em todo o Sistema de Abastecimento de Água Integrado de Curitiba.

Web Stories