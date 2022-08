Três modelos paranaenses estão entre as quatro representantes do Brasil no Mini Miss Universo 2022. O principal concurso de beleza infantil do mundo está sendo disputado em Cartagena, na Colômbia. O Brasil ficou com o vice-campeonato em 2021 e promete buscar uma melhor posição na edição deste ano.

São quatro categorias em disputa no Mini Miss Universe 2022: Baby, Mini, Little e Beautiful. Na Baby a representante é Charlote Moroni, que apesar de ir ao concurso representando Goiás, é de Cascavel, filha de agricultores do oeste paranaense. Ela é preparada por Paulo Filho, um dos maiores especialistas neste tipo de concurso.

Pela categoria Mini (até 9 anos) a representante do Brasil é Beatriz Fréz, eleita Mini Miss Guaíra em 2019 e Miss Terra Brasil 2019/2020. A terceira representante do Paraná no concurso que reúne as mais belas crianças do mundo é Emanoelli Stabach, eleita Miss Contenta Pré-Teen. Ela disputará a coroa pela categoria Little.

A outra brasileira na disputa é Laura Nocete, de São Paulo, na categoria Beaultiful.

