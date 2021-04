Três pessoas da mesma família morreram afogadas nesta quarta-feira (21) em Quatro Barras, região metropolitana de Curitiba, após serem surpreendidas por uma “cabeça d’água”. Segundo relato de testemunhas, as pessoas aproveitavam o feriado numa região chamada Cachoeira do Riva. Quando tentavam atravessar o rio, o volume de água aumentou de maneira surpreendente e a correnteza arrastou as vítimas.

O corpo da mulher, que ainda não foi identificada, foi localizado pelas equipes de buscas do Corpo de Bombeiros próximo ao local, enquanto a filha e o cunhado, que também não foram identificados, foram encontrados mais de 700 metros rio abaixo. Os corpos foram encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML).

Também chamada de “tromba d´’agua”, o fenômeno que surpreendeu a família e causou esta tragédia acontece quando a cabeceira do rio recebe chuva em grande quantidade. Isso provoca um aumento repentino no volume da água do rio, que forma grande correnteza que vai arrastando o que encontra pela frente.

Alguns sinais podem ser percebidos segundos/minutos antes da chegada da cabeça d’água, como mudança na coloração da água (que passa a ser mais barrenta), presença de galhos e folhas em excesso e o volume do som vindo das corredeiras no local pelo grande volume de água passando por árvores e pedras rio acima.