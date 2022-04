Equipes da Polícia Militar (PM) apreenderam 112,7 quilos de cocaína na noite de sábado (2), em São José dos Pinhais, região metropolitana de Curitiba. A ação ocorreu em um desdobramento a uma operação contra o tráfico de drogas em Balneário Camboriú (SC), após levantamentos do setor de inteligência do 20.º Batalhão de Polícia Militar do Paraná. A ação resultou ainda na prisão de três suspeitos e na apreensão de três veículos.

Segundo a PM, os policias abordaram três veículos, no bairro Borda do Campo, e constataram que um Renault Logan e um Dodge Journey tinham sido adaptados para esconder drogas. A cocaína foi localizada em compartimentos secretos dentro da lataria dos veículos. A equipe do 20.º Batalhão teve o apoio da Rondas Ostensivas Tático Móvel (ROTAM).

+ Leia mais: Ex-policial civil é morto a tiros em bar no Batel após discussão

O terceiro automóvel, de acordo com a PM, um Hyundai HB20, seria o batedor responsável por repassar informações antecipadas aos condutores dos outros dois carros que continham as drogas.

Foto: PMPR

Os três suspeitos presos foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de São José dos Pinhais. A cocaína apreendida também foi encaminhada para a mesma delegacia.

Desdobramento

De acordo com o informado pela PM, a ocorrência é desdobramento de outra apreensão de cocaína ocorrida em 17 de março deste ano. Nesta ação, a PM recebeu informações sobre um veículo que estaria carregado com droga, que faria o trajeto de Foz do Iguaçu, no Oeste do Paraná, até a cidade de Itajaí, em Santa Catarina. O transporte seria realizado por meio de uma transportadora com sede em São José dos Pinhais. Neste dia, 30 quilos de cocaína foram apreendidos em Camboriú (SC).