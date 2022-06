Três pessoas ligadas à organização criminosa responsável por aplicar golpes contra aposentados foram presas em Curitiba nesta terça-feira (14). A operação foi realizada pela Polícia Civil (PCPR).

Durante a ação, segundo a PCPR, ainda foram cumpridos quatro mandados de busca, onde foram apreendidos diversos relógios, celulares e um veículo de luxo. Além disso, R$ 26 mil foram bloqueados em uma conta, mediante a ordem judicial.

Esta é a segunda fase de uma operação que aconteceu no dia 1.º de junho. Na ocasião, quatro pessoas foram presas e diversos itens apreendidos.

Crime

De acordo com as informações da PCPR, os suspeitos conseguiam as senhas das vítimas e realizavam empréstimos sem que elas soubessem, causando prejuízo tanto a elas, quanto a instituições de empréstimo e bancos.

Eles estão sendo investigados por uso de identidade falsa, falsidade ideológica e estelionato.

Três pessoas envolvidas na ação já haviam sido presas em flagrante, em novembro do ano passado, no momento em que estavam tentando efetuar um dos saques no banco.

