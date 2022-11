Três pessoas suspeitas do assalto ocorrido no Mossunguê, em Curitiba, foram presos pela Polícia Civil (PCPR) na manhã desta sexta-feira (4). A operação policial foi realizada em Curitiba e em Praia Grande (SP). Dos presos, dois são suspeitos de estarem envolvidos no roubo. Enquanto que o terceiro foi preso em flagrante por roubar um carro.

Segundo a PCPR, durante a ação, três veículos foram apreendidos, sendo o roubado, um usado no crime e um de propriedade do principal suspeito.

Relembre o caso

Marginais fingiram ser policiais civis para roubar um malote com dinheiro, na manhã de uma quinta-feira, 22 de setembro, no bairro Mossunguê, em Curitiba. Segundo a PCPR, três homens deram prejuízo financeiro após render um motorista e atirar contra o carro da vítima.

Apesar da violência, ninguém ficou ferido. Um vídeo (abaixo) mostra a violência dos criminosos, que logo após renderem os ocupantes do carro disparam contra o veículo.

Durante a ação dos suspeitos, os três abordaram o veículo com o malote instantes depois de a vítima deixar um prédio na região. Os criminosos estavam em um carro com giroflex e se identificaram como policiais civis na falsa abordagem. Vídeos mostram o s criminosos saindo do local em um Ford Ká de cor preta.

“Eles deram voz de abordagem e os indivíduos não saíram do veículo. Os suspeitos então deram tiros contra o carro da vítima, que deixou o carro. Houve o assalto e eles levaram o malote e ainda deram tiros nos pneus da vítima para evitar que eles fossem atrás”, explicou na época o Soldado César Augusto, da Polícia Militar do Paraná.