A operação da Ação Integrada de Fiscalização Urbana (AIFU) de sábado (09) flagrou quatro estabelecimentos comerciais com aglomeração de pessoas e outras irregularidades em Curitiba. Uma pessoa acabou encaminhada para lavratura de Termo Circunstanciado por uso de drogas e um veículo foi recolhido ao pátio por pendências administrativas. Um dos locais fechados pela Aifu fica na Rua Itupava, um local alvo de reclamações de moradores por conta de aglomerações na rua, som alto e baderna. Os nomes dos lugares não foram divulgados pela Polícia.

A fiscalização ocorreu nos bairros Pinheirinho, Alto da XV, Batel, Centro, Jardim Social, Prado Velho, Rebouças, Boqueirão, Sítio Cercado, Agua Verde, Capão Raso, Tatuquara, Cidade Industrial de Curitiba (CIC), para verificar o cumprimento das medidas sanitárias e o respeito da população com relação aos decretos estadual e municipal para enfrentamento ao coronavírus.

Os agentes da prefeitura aplicaram 10 autuações administrativas, somando R$ 185 mil em multas. Dos oito pontos comerciais fiscalizados, quatro foram fechados e os frequentadores orientados a seguirem para casa. Ao todo, havia 1.741 pessoas nesses locais.

Em um dos pontos fiscalizados, uma casa de eventos no bairro Prado Velho, os policiais e integrantes da Prefeitura encontraram cerca de mil pessoas e localizaram um homem com drogas, o qual foi encaminhado para a assinatura do Termo Circunstanciado. O estabelecimento foi autuado em R$ 50 mil.

O segundo local fechado, localizado no bairro Centro, foi multado por causar aglomeração de pessoas, assim como ocorreu no terceiro ponto, na rua Itupava, que foi fechado e autuado por exceder a capacidade máxima de clientes. Por fim, um estabelecimento no Rebouças foi fechado pelos bombeiros militares que acompanhavam os trabalhos após constatarem que as saídas de emergência estavam trancadas.

Treta na Itupava

Alguns trechos da Rua Itupava, na região do Alto Da XV, são alvos constantes de reclamações de moradores. Parte da rua, na região da linha férrea, têm concentrado uma grande quantidade de pessoas e, segundo moradores, muita baderna como som alto, aglomeração e sujeira.

