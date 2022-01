Uma briga no domingo (09), no Parque Barigui está sendo investigada pela Polícia Civil. De acordo com imagens que circulam nas redes sociais, dois irmãos que pedalavam na ciclovia foram agredidos por outras duas pessoas. A Guarda Municipal, (GM) que é responsável pela segurança no local, informou que ninguém foi detido, pois não ocorreu nenhuma denúncia formal após a confusão.

De acordo com um dos agredidos, a briga teve início após um choque entre bicicletas que vinham em sentido contrário à dos irmãos. Em entrevista ao Boa Noite Paraná, telejornal da RPC, um dos envolvidos disse que a luta ocorreu diante de um pedido de desculpa dos irmãos. “A gente já estava indo embora, pedindo desculpas ainda. O cara se alterou e pulou no meu irmão. Quando eu pulei para tentar afastar a briga, já veio outro homem para me puxar”, disse o irmão menor.

Nas imagens das redes percebe-se que um dos homens pula por trás em uma das vítimas. Com os ânimos exaltados, o irmão menor se aproxima e na sequência aparece outra pessoa entrando na confusão.

Mais segurança

Ao ser informado da briga com os filhos, o pai Alan Felipe Zannon procurou o posto da Guarda Municipal no parque Barigui. Foi formalizado a denúncia relatando que os filhos foram agredidos por desconhecidos.

A GM por meio de nota informou que não houve denúncia formal por parte das vítimas após a briga, e nesse sentido ninguém foi encaminhado à delegacia. O caso passou a ser investigado pela Polícia Civil. Os irmãos passaram por exame de corpo de delito no Instituto Médico Legal (IML).

