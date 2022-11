Fim do risco!

Cerca de 25 dias após a Tribuna cobrar a retirada de duas árvores que eram motivo de preocupação pra moradores do bairro Augusta, em Curitiba, a prefeitura providenciou a poda de uma delas nesta quinta-feira (10). As árvores ficavam em um barranco da Rua Eduardo Sprada, esquina com a Rua Maria Luiza Rossa. Eram um pinus e uma paineira.

Segundo o fotógrafo Átila Alberti, morador da região, o pinus foi cortado e o pessoal da vizinhança já está mais tranquilo. “Vai sair esse risco, esse perigo constante que a gente tinha. Ainda falta uma paineira que está com uma parte para dentro do terreno, mas é responsabilidade do proprietário. Nesse caso, ainda veremos o que é possível fazer. Mas o risco maior para quem passava por aqui foi resolvido. Não está 100% porque falta a paineira. A gente fica contente e agradece a atenção da prefeitura para o caso”, disse.

Poda do pinus nesta quinta-feira (10). Foto: Colaboração

Como a Tribuna havia mostrado, a reclamação dos vizinhos era porque no local havia risco de queda das árvores por conta da inclinação do terreno, inclusive vários galhos caíram durante um vendaval que ocorreu há mais ou menos dois meses, colocando em risco crianças e até motoristas que passavam pela região.

As árvores vinham causando transtorno até para o trânsito. Galhos do pinus, como contaram os vizinhos, uma vez caíram durante o dia e causaram bloqueio no trânsito da Eduardo Sprada, fazendo fila.

Local antes do corte das árvores. Foto: Colaboração

De acordo com a vizinhança, a Eduardo Sprada é bem movimentada na região, principalmente no fim de tarde. Passam carros, ônibus escolares e do transporte público. Também costumam circular por ali crianças a pé, voltando da escola.

Veja o vídeo da poda do pinus