Quem tal ter uma visão diferente de um dos pontos turísticos mais queridos de Curitiba? Agora é possível! O Jardim Botânico faz parte da programação de Natal da cidade e passa a contar com voos de balão gratuitos, patrocinados pela Ademicon Consórcio e Investimento. A atração inédita no tradicional “Natal de Curitiba – Luz dos Pinhais” vai possibilitar voos cativos (presos ao solo) a 40 metros de altura, o que equivale a um prédio de 12 andares.

O parque ícone da capital paranaense já está decorado com uma árvore de Natal viva de 11 metros, contornos luminosos nas estufas e trilha sonora natalina no Jardim Francês. Os passeios de balão ocorrem de até o dia 9 de janeiro mediante agendamento em dias específicos (veja abaixo).

Para participar do voo de balão da Ademicon no Jardim Botânico, é preciso fazer agendamento no site oficial da quinta edição do Natal de Curitiba – Luz dos Pinhais, que tem como tema “A Gratidão Vai Iluminar a Cidade”.

Serão 20 voos diários às quartas e sextas-feiras, das 17h às 19h, e 30 voos diários aos sábados e domingos, das 16h às 19h. Cada voo tem duração de cinco minutos e até quatro pessoas podem subir juntas ao cesto (o piloto responsável pela operação e mais três “passageiros”), com limite de 360 quilos. Lembrando que a prática do balonismo depende de condições climáticas favoráveis, como ausência de chuva e de vento forte. O vento forte, inclusive, chegou a adiar a estreia do voo de balão em Curitiba.

O agendamento gratuito ocorre por lotes e cada ingresso dá direito a até dois acompanhantes no voo. Adotado como medida obrigatória nas atrações do Natal, o agendamento é uma maneira de respeitar a capacidade de público de cada evento, seguindo os protocolos relacionados à pandemia da Covid-19. O uso de máscara e a higienização das mãos com álcool também são indispensáveis.

Voo de Balão no Jardim Botânico é parte das atrações de Natal de Curitiba. Foto: Eduardo Luiz Klisiewicz/Tribuna do Paraná.

Patrocinadora da atração, a Ademicon é a maior administradora independente de consórcio do Brasil em créditos ativos e o voo de balão é uma forma de celebrar com os curitibanos os 30 anos da empresa (comemorados no dia 29 de novembro), que chegam também com uma evolução na arquitetura da marca.

>> Natal de Curitiba tem atrações grátis e sem agendamento prévio; Confira a lista

>> Decorações de Natal em shoppings de Curitiba têm mega árvores, iluminação, até Mickey

A partir deste mês, a empresa passa a adotar uma marca monolítica: a Ademicon, uma holding que abraça a Ademicon Consórcio e Investimento (core business), a Ademicon Crédito (na qual se enquadram os produtos home equity e seguros) e a Ademicon Administradora (que opera consórcio de marcas parceiras).A mudança consolida um novo momento da empresa, ressaltando sua tradição e credibilidade.

“Estamos muito felizes empoder oferecer a Curitiba esse atrativo inédito no Natal, como a primeira ação nessa nova fase da Ademicon. É uma grande satisfação celebrar nossos 30 anos neste momento de retomada da economia do Brasil e com boa parte da população imunizada. Queremos festejar a mudança da nossa marca, junto com a cidade que é a sede dessa trajetória de sucesso”, comemora a CEO da Ademicon, Tatiana Schuchovsky Reichmann.

VEJA AINDA – Confira aqui a programação completa do Natal de Curitiba!

Foto: Eduardo Luiz Klisiewicz/Tribuna do Paraná.

Qual é esse balão?

O balão que voará no Jardim Botânico já subiu aos céus de diversas cidades do Brasil. Ele foi fabricado pela Victoria Balloons, empresa com mais de 25 anos de experiência responsável pela construção de um dos mais famosos balões do mundo: As Abelhinhas Joey e Lilly, premiado em Albuquerque, no Novo México (EUA), como um dos mais belos balões do evento, em 2003.

Serviço

Voo de Balão no Jardim Botânico em Curitiba

Data: 21/11 a 09/01

Horário: das 17h às 19h, às quartas e sextas; das 16h às 19h, aos sábados e domingos

Agendamentos devem ser feitos neste link.

Valor: Gratuito

Web Stories