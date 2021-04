A Tribuna segue sua missão de bem informar aos seus leitores e a partir de hoje diversifica ainda mais sua lista de colunistas colaboradores. A estreia do blog/coluna “Marketing de Valor“, assinada por Gabriel Valter de Souza, é uma oportunidade para pequenos empresários aprimorarem a forma como tratam o marketing de suas empresas e para os trabalhadores uma oportunidade de dar um “up” em suas carreiras.

O primeiro texto já foi publicado na edição impressa desta quinta-feira e disponibilizada no blog Marketing de Valor no nosso site. Lá você terá sempre textos bem embasado e com dicas certeiras para crescer profissionalmente.

“Espero que com a coluna possa contribuir com a sociedade. Pretendo compartilhar meus mais de 20 anos de profissão, desmitificando o marketing e ajudando os leitores a cuidarem das suas marcas pessoais, algo que hoje é um grande diferencial no mercado”, disse Gabriel.

Gabriel Souza atuou em empresas de diversos canais e portes como Renault do Brasil, WPP in Company (PlanoTrio), Stival Alimentos, Magtab Comunicações, Tools Consultoria, Dental Med Sul e Destro Macro Atacado. “A experiência por ter passado por tantas empresas de diversos canais e portes me fizeram compreender melhor os mercados e suas características”

>>> Clique aqui e confira o texto de estreia do blog Marketing de Valor