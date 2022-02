Buscando conversar (e dar voz) cada vez mais com o público feminino, a Tribuna apresenta nesta quinta-feira sua nova colunista: Malu Píccoli. Aos “30 e poucos anos”, a jornalista e bacharel em direito estreia a coluna/blog “Pontada na Coluna” com o objetivo de escrever sobre o dia-a-dia das mulheres, suas conquistas, seus medos e seu universo.

>>> Leia a coluna de boas vindas do blog Pontada na Coluna

“Aqui vamos falar sobre a rotina e os dilemas da mulher moderna (não importa o quão brega essa expressão possa parecer). Mesmo porque você já tem a licença poética viabilizada pela idade, para usar expressões como “mulher moderna”. Esse espaço serve como um pequeno surto semanal, onde vou compartilhar um pouco da minha vivência nesse mundão-de-meu-Deus”, afirmou Malu.

Saúde mental, peso ideal, vida profissional, gestão temporal, convívio social, inteligência emocional, rotina espiritual e… relacionamento. “Na pressa do dia-a-dia, o último ingrediente desse coquetel-molotov parece mesmo não rimar, né? Se você é mulher (ou se identifica como uma), passou dos 30 e vive no Brasil, você já aprendeu que só tem 24 horas pra tentar equilibrar tudo isso e ainda parecer incrível no feed do Instagram. Tem quem consiga (a essas, minha eterna admiração). Mas se você é como eu, o máximo que tá dando pra fazer é juntar tudo isso no liquidificador, bater e tomar de gut-gut, sem pensar muito”.

Com conteúdos inicialmente semanais, Malu – que já foi repórter da Tribuna – espera cativar suas leitoras (e leitores também, já que tem um texto acessível, leve, bem escrito e com bom humor) das nossas versões on-line e impressa. “Se você também tem pequenos surtos, junte-se a mim! Quem sabe com um limãozinho e uma borda de sal na taça, o coquetel não fica um pouco menos pior?”, concluiu.

>>> Leia a coluna de boas vindas do blog Pontada na Coluna