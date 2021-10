A Tribuna segue reforçando seu time de colunistas/blogueiros parceiros. Apenas nesta semana estrearam os blogs Carol do RH, por Carolina Soto – novidade da semana no portal Tribuna Empregos – um sucesso de audiência desde seu lançamento – e Rural & Urbano, feito pelo jornalista Carlos Guimarães Filho.

Com 15 anos de experiência em gestão de pessoas e departamento pessoal, Carolina Soto tem como missão acabar com a lenda de que o RH só serve para demitir pessoas. “Um dos objetivos é desmistificar esse medo que as pessoas têm de procurar o Rh das empresas. Hoje em dia se fala muito em RH Humanizado, então é preciso estreitar esse caminho entre o RH e os demais colaboradores da empresa”, diz.

Os conteúdos terão foco em dicas exclusivas para auxiliar quem busca por um emprego ou uma recolocação profissional. “É um desafio enorme escrever para o blog Carol do RH, mas aceitei o desafio por acreditar que através do blog posso ajudar as pessoas a encontrar o melhor caminho na vida profissional e quem sabe poder fazer a diferença na vida das pessoas, nem que seja da forma mais singela”, afirmou.

Carol deixa um convite para os leitores da Tribuna. “Espero que os leitores gostem e deem sugestões de temas que gostariam que fossem tratadas aqui na coluna. Se não quiser perguntar para o RH da sua empresa, pergunte para a Carol do RH”.

>>> Clique para ler a coluna da estreia “Dicas para se dar bem em entrevistas de emprego em tempos de pandemia”

Mais perto do agronegócio

Com pelo menos dez anos de experiência no jornalismo ligado ao agronegócio, Carlos Guimarães filho chega com o seu Rural & Urbano. “A proposta do blog é abordar temas ditos do meio rural, mas que hoje estão inseridos no cotidiano urbano. Apesar das pessoas acharem que são dois mundos completamente distintos, essa divisão já não se faz mais presente hoje, pois um literalmente depende do outro”.

As publicações devem trazer uma linguagem leve e descontraída, usando exemplos do dia a dia das pessoas. “Quero desmistificar mitos e, principalmente, traduzir o agronegócio, de como ele tem impacto na vida das pessoas, aproximar o rural do urbano (e o inverso)”.

Carlos é um estudioso do tema. “Na minha dissertação de mestrado voltada para a aplicação da Comunicação, que defendi recentemente, ficou claro que a comunicação é um dos problemas que faz com que as pessoas separem o urbano e o rural ou, pior, coloque ambos como adversários, quando, na verdade, se complementam. Então, eu quero utilizar esse espaço que trazer informações, dados, causos e históricas que, muitas vezes, são desconhecidas do público geral”.

Carlos Guimarães filho foi repórter e editor na editoria de Agronegócio da Gazeta do Povo e, atualmente, é o coordenador de Comunicação da Federação da Agricultura do Estado do Paraná (Faep).

>>> Clique aqui e confira a coluna de estreia “O frango da domingueira”