Desde esta quarta-feira (10), a Tribuna do Paraná oficializou uma parceria inédita com o Uol e passa a fazer parte deste que é considerado o maior portal da internet brasileira. Aliás, a audiência do Uol é tão grande que os números se confundem com os números da internet no Brasil, já que a quantidade de brasileiros com acesso à rede é semelhante ao número mensal de visitantes únicos do portal.

Agora as notícias produzidas pela Tribuna do Paraná, o jornal da família curitibana, podem ser divulgadas também na home (site principal) do Uol, nas redes sociais do portal e também nas páginas internas, que trazem assuntos dos mais variados temas e alcance incalculável. É um ganha-ganha.

Para o diretor da Tribuna, Rafael Tavares, a parceria é uma oportunidade para a Tribuna e todos seus parceiros, bem com os personagens e histórias. “Fazer parte do maior portal da internet brasileira abre as fronteiras da Tribuna de uma maneira nunca antes vista. É uma oportunidade para nosso personagens e histórias romperem fronteiras, bem como, em termos de negócios, surgirem novas perspectivas”.

Um dos fatores determinantes para a transição suave ocorrida nesta quarta-feira foi a “casa arrumada e moderna” encontrada pelo Uol. “Fiquei muito feliz após receber vários elogios da equipe de TI (Tecnologia da Informação) do Uol sobre a tecnologia desenvolvida pela nossa equipe. Fazer parte do grupo seleto de parceiros do Uol vai trazer diversos benefícios e agregar muito valor para nossos leitores e anunciantes”, contou o coordenador de tecnologia da Tribuna, Rafael Maia.

Para os leitores a mudança maior é a presença do “menu” do Uol logo acima da logo da Tribuna com atalhos para alguns dos serviços mais populares oferecidos por eles, como o Pagseguro, Pagbank, e-mail e as tradicionais salas de bate-papo.