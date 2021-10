Duas professoras do Colégio Municipal Irati, no bairro Cajuru, em Curitiba, tiveram seus veículos roubados na manhã desta segunda-feira (25). Três homens, sendo que um deles armado com um revólver, deram voz de assalto nas imediações do colégio. As vitimas não foram feridas, mas ficaram abaladas emocionalmente.

Segundo a Guarda Municipal (GM), que foi chamada para atender a ocorrência, as professoras estavam chegando ao trabalho perto das 8h da manhã e se preparavam para estacionar os carros em uma rua que fica atrás da escola localizada na Avenida Jornalista Aderbal Gaertner Stresser. Ao pararem os veículos, foram ameaças e roubadas na sequencia.

E aí, Guarda Municipal?

Em nota, A GM reforçou que o trabalho dos agentes continua em toda a região na busca dos veículos e na tentativa de prender os responsáveis pelo assalto. “O Núcleo Regional da Guarda Municipal do Cajuru fez as devidas orientações e além de rondas nas imediações e nas saídas do bairro. Ao longo de todo o dia, o patrulhamento vai ser reforçado nas proximidades’, relatou a nota.

As professoras foram liberadas pelo Núcleo de Educação do Cajuru para prestar depoimentos e registrar boletim de ocorrência.

