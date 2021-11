Guardas municipais do Grupo de Pronto Emprego Operacional (GPEO) prenderam um trio apontado como responsável pela invasão de um espaço dedicado ao skate, próximo da Travessa da Lapa, no Centro.

Os suspeitos, de 24, 29 e 42 anos, furtaram vários equipamentos de skate, na madrugada de segunda-feira (29), totalizando mais de R$ 5 mil em prejuízos ao espaço, segundo informações da Guarda Municipal.

Após o crime, um vídeo mostrando a ação dos suspeitos circulou pela internet e um dos funcionários do estabelecimento identificou-os no momento em que tentavam negociar parte da mercadoria levada, no Terminal Guadalupe, durante a tarde.

Prisões e mercadoria recuperada

A Guarda Municipal foi acionada e os suspeitos foram encaminhados para a Central de Flagrantes da Polícia Civil para medidas cabíveis. Os materiais que estavam sendo negociados foram recuperados.

