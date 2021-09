Três suspeitos morreram em um confronto com policiais da (Rondas Ostensivas de Natureza Especial (Rone) na manhã desta sexta-feira (24), na Linha Verde, na região do bairro Fanny, em Curitiba. Dos três que morreram no confronto, dois usavam tornozeleira eletrônica no momento da ação. Eles estavam em um veículo Fiesta quando foram surpreendidos.

De acordo com a polícia, os três eram suspeitos de tentar roubar uma carga de cigarros de uma transportadora no bairro do Prado Velho. Ao fugirem em alta velocidade, ocorreu a abordagem policial. Os homens teriam atirado contra os agentes e, na troca de tiros, os três morreram no local antes da chegada do auxílio médico.

Os corpos ainda sem identificação foram encaminhados ao Instituto Médico Legal de Curitiba (IML). O trânsito sentido está mais lento devido ao posicionamento de viaturas que utilizam duas faixas.

Trânsito ficou complicando na Linha Verde por causa da ocorrência. Foto: Reprodução/RPC.

