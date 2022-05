Três pessoas morrem em confronto com a Polícia Militar (PM) na noite desta quinta-feira (11), na marginal da Linha Verde, na região do Jardim Botânico, em Curitiba. O confronto ocorreu depois que o trio, que era suspeito de assaltos na região, foi abordado pelos policiais. Um dos mortos estava usando uma tornozeleira eletrônica.

Segundo a Polícia Militar uma pessoa abordou policiais na rua dizendo que tinha acabado de presenciar um assalto, citando um veículo prata, duas portas e citando a direção em que os bandidos fugiram. Após rondas, a polícia encontrou o carro com as mesmas características citadas pela vítima.

“Nesse local aqui foi tentada a abordagem ao veículo com as mesmas características com três indivíduos no interior. Houve a realização de disparos por parte destes ocupantes do carro, havendo o revide imediato por parte dos policiais, “, explicou o Tenente Conde, em entrevista ao Meio Dia Paraná desta quinta-feira (12).

Os três homens, sem identificação, morreram no local. Dentro do carro os policiais encontraram um celular que tinha sito fruto de um roubo.

Confronto ocorreu após tentativa de abordagem da Polícia Militar. Tony Matoso/RPC.

