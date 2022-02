A Sanepar informa que, nesta segunda-feira (14), irá fazer uma troca emergencial de bomba no sistema Iguaçu que pode afetar o abastecimento de água em Curitiba e São José dos Pinhais. O serviço deve ser concluído por volta do meio-dia, e a previsão é que a normalização do abastecimento ocorra no fim da tarde.

Em Curitiba serão afetados os bairros Uberaba e Cajuru. Em São José dos Pinhais serão afetados Cidade Jardim, Guatupê, Ipê, Academia e Cristal.

+ Viu essa: Saveiro rebaixada de Curitiba é apreendida caracterizada como viatura da PRF

A orientação é para que a população faça uso racional da água. Podem ficar sem água durante este período os clientes que não têm caixa-d’água no imóvel, conforme recomendação da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas). A Sanepar sugere que cada imóvel tenha uma caixa-d’água de pelo menos 500 litros. Assim, é possível ter água por 24 horas, no mínimo.

O Serviço de Atendimento ao Cliente Sanepar é feito pelo telefone 0800 200 0115. Ao ligar, é preciso ter em mãos a conta de água ou o número de sua matrícula.

+ Leia mais: Autistas desafiam adversidades e criam negócio de sucesso nas redes sociais vendendo brigadeiros

Para consultar esta e outras informações, use o aplicativo para celular Sanepar Mobile ou acesse sempre o site da Sanepar: www.sanepar.com.br. A orientação é para que a população faça uso racional da água.