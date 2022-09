Copa do Mundo do Catar

Não importa a idade, muitas pessoas compraram o álbum de figurinhas da Copa do Mundo do Catar. Pensando em ajudar os curitibanos nessa missão de completar o álbum, até o início dos jogos, todo sábado e domingo terá troca de figurinhas no Mercado Municipal de Curitiba.

LEIA TAMBÉM – Mesário com camisa da seleção brasileira nas eleições? Entidades pedem proibição do uso ao TSE

Aberto ao público, o evento gratuito acontece nos sábados das 10h às 18h, e domingos das 10h às 13h, na Praça de Integração do Setor de Orgânicos. O espaço destinado para as trocas é coberto e conta com mesas e cadeiras para atender o público com conforto.

VIU ESSAS?

>> Golpe na venda de figurinhas da Copa 2022: “Não deixe ninguém dar um drible nos teus direitos”

>> Como achar a figurinha do Neymar do álbum da Copa do Mundo de 2022?

>> Figurinhas da Copa do Mundo devem render milhões pra distribuidora de Curitiba

A comercialização de itens no ponto de trocas é proibida, no entanto a Papelaria Cotegipe e a Revistaria Municipal, estabelecimentos dentro do Mercado, estão comercializando álbuns e figurinhas.

Serviço

Dias: sábados, das 10h às 18h e domingos, das 10 às 13h

Local: Praça de Integração no Setor de Orgânicos

Acesso fácil pela Rua da Paz, 608

www.mercadomunicipaldecuritiba.com.br