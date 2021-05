Uma troca de tiros na Rua Itupava, no Alto da XV, deixou um policial que estava à paisana ferido na manhã desta segunda-feira (31).O confronto ocorreu entre o policial e dois homens. O policial chegou a levar dois tiros, um foi de raspão e outro no abdômen, neutralizado por causa do colete à prova de balas. O trânsito no local foi completamente bloqueado por alguns minutos e as viaturas estão em busca de um dos marginais, que conseguiu escapar.

O policial tinha ido a um banco, quando na saída foi abordado por dois homens. Eles tentaram assaltar o policial, que reagiu e acabou atirando nos marginais. Ele foi atingido no braço de raspão e no abdômen, que foi contudo pelo colete à prova de balas. Ele precisou de atendimento médico no local.

Segundo a Polícia Militar, um dos suspeitos ficou ferido e precisou de atendimento médico e foi encaminhado ao hospital. Outro envolvido no confronto conseguiu escapar e está sendo procurado pela Polícia Militar.

