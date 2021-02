Uma tromba d’água chamou a atenção de quem estava no litoral do Paraná nesta sexta-feira, mas especificamente em Matinhos. Banhistas foram surpreendidos por um tornado no mar do balneário de Riviera, bem próximo da faixa de areia. Não existem relatos de estragos e nem vítimas. O fenômeno chegou a atingir à avenida Beira Mar, segundo o instituto MetSul, como um tornado de baixa intensidade.

TEMPO | Tornado ontem em Matinhos, no Paraná. Fenômeno inicialmente atuou sobre o mar como uma tromba d’água e avançou para a beira da praia. pic.twitter.com/XccRzz599T — MetSul.com (@metsul) February 13, 2021

Nos últimos dias o fenômeno tem acontecido com frequência em todo o litoral do Brasil, Uruguai e Argentina. Na semana passada, na Lagoa dos Patos, em São José do Norte, no Rio Grande do Sul, aconteceu uma tromba d’água semelhante.