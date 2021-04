A Sanepar informa que ocorreu o rompimento de uma tubulação em Curitiba nesta quinta-feira (15). Técnicos já estão realizando o conserto, porém, o problema pode afetar a distribuição de água nos bairros Água Verde, Batel, Jardim Botânico, Rebouças, Centro, Cristo Rei, Hugo Lange, Prado Velho, Juvevê e Alto da XV.

A normalização do abastecimento deve ocorrer a partir das 2 horas da manhã de sexta-feira (16), de forma gradativa.

Imóveis que possuem caixa-d’água podem não ser afetados. A Sanepar lembra que, de acordo com a Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), cada imóvel deve ter caixa-d’água com capacidade para atender as necessidades dos moradores por, no mínimo, 24 horas. O reservatório domiciliar deve armazenar pelo menos 500 litros.

+ Leia mais: Vale Solidariedade ajuda comunidades pobres de Curitiba e São José do Pinhais

A companhia pede que a população utilize água de maneira racional, evitando desperdício. Mau tempo e outras situações podem obrigar a Sanepar a mudar a data de obras ou serviços.

O Serviço de Atendimento ao Cliente Sanepar é feito pelo telefone 0800 200 0115. Ao ligar, tenha em mãos a conta de água ou o número de sua matrícula. Para consultar esta e outras informações, use o aplicativo para celular Sanepar Mobile ou acesse sempre o site da Sanepar: http://www.sanepar.com.br.