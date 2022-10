As crianças de Curitiba e da Região Metropolitana têm uma grande programação de esporte, lazer e cultura para comemorar o 12 de outubro, dia das Crianças, e dia de Nossa Senhora Aparecida. As atividades foram organizadas pela prefeitura de Curitiba e faz parte do Curitiba Viva Bem, um conjunto de ações de promoção da qualidade de vida na cidade.

+Leia mais! 5 ideias do que fazer em Curitiba no Dia das Crianças

No Parque Barigui, um dos principais pontos de visitação da capital paranaense, a programação começa às 10h e vai até 17h. Por causa da previsão de chuva, a programação será indoor, dentro do Centro de Eventos Positivo.

Já no Tatuquara, a Regional promove uma festa especial no Estádio Gilberto do Povo (Campo Monteiro Lobato), na Rua Bernardo Guimarães, 260, das 13h às 17h.

Outra sugestão de passeio é o Zoológico de Curitiba, no Alto Boqueirão, com atividade gratuita de Educação Ambiental em comemoração ao Dia Nacional do Lobo-guará, celebrado também nesta quarta. A programação acontece no Centro de Educação Ambiental, que fica próximo ao recinto dos chimpanzés Bob e Pipo.

Já no Teatro da Vila, na CIC, estão em cartaz duas animações: O Lendário Cão Guerreiro, às 15h, e Minions 2: A Origem de Gru, às 17h30, ambos sucessos recentes que continuam em cartaz nos cinemas comerciais da cidade.

Para quem estiver no Centro de Curitiba, a dica é no tradicional Cine Passeio, com exibição de animação japonesa Komaneko, com duas sessões, às 10h30 e às 11h30. O filme é composto de cinco curtas de diferentes durações, mas todos protagonizados pelo gatinho Koma, que tenta dirigir o seu primeiro filme na casa de seu avô. Os ingressos devem ser retirados uma hora antes, na bilheteria dos cinemas.

Vacina

Durante a programação no Parque Barigui, profissionais da Secretaria Municipal da Saúde (SMS) irõa conferir o esquema vacinal contra a poliomielite das crianças menores de 5 anos. Caso estejam com o esquema de rotina em dia, será ofertada no local uma dose extra da campanha da vacinação, com a Vacina Oral Poliomielite (VOP), a “vacina da gotinha”. Crianças sem o esquema completo de vacinação contra a poliomielite não poderão tomar a dose ofertada para evitar complicações.