O excesso de turbidez na água da Estação de Tratamento Iraí ainda provoca cortes no abastecimento de quatro cidades da região metropolitana de Curitiba. Vários bairros de Colombo, Campina Grande do Sul, Quatro Barras e Pinhais fiarão sem água neste fim de semana.

+ Leia mais: Instituto Água e Terra manda paralisar atividades em empresa suspeita de poluir Rio Ivaí

Segundo a Sanepar, o despejo irregular de sedimentos na Bacia do Iraí ainda está afetando o sistema e impactam na produção, reservação e distribuição de água. A companhia diz que está trabalhando de forma ininterrupta para resolver o problema. A distribuição de água deve ser retomada no período da noite deste domingo (7) e a previsão é de que o abastecimento normalize, gradativamente, na madrugada de segunda-feira (8).

Segundo a Sanepar, em uma situação como essa, a orientação é evitar qualquer desperdício, fazer reuso da água e priorizar alimentação e higiene.

Pode haver falta de água e/ou redução de pressão na rede nos seguintes locais:

Colombo: Colônia Faria, Rincão, Canguiri, Guaraituba, Bella Vista, Parque Industrial, Atuba, Monte Castelo.

Campina Grande do Sul: Eugênia Maria, Vila Chacrinha, Vila Santa Cecília, Jardim Graciosa, Jardim Paulista, Jardim Nossa Senhora das Graças, Joana Olímpia, Moradias Timbu, Santa Rita de Cássia, Oswaldo Florêncio, Vila Cosme, Nossa Senhora das Graças, Cohapar, Cicamp, Área Industrial Pocinho, Área Industrial Riachuelo, Área Industrial São Paulo, Área Industrial Sede, Área Remanescente, Cacaiguera, Chácaras Olhos D´Água, Jardim João Paulo II, Jardim Araçatuba, Jardim da Campina, Jardim da Colina, Jardim Dahner, Jardim Diamante, Jardim Santa Angelina, Jardim Santa Rosa, Mitra, Recanto Verde, Sede Campina Grande, Jardim Ipanema, Jardim Nezita, Jardim Santa Fé, Timbu Velho e Vila Cosme.

Quatro Barras: Graciosa, Nossa Senhora das Graças, Jardim Menino Deus, Jardim Creplive, Patrícia, Maria Alice, Menino Deus, Centro, Pousada 4 Barras, Jardim Orestes Tha, Loteamento Bosque Merhy, Itapira, Chácaras São Sebastião,

Pinhais: Iapar, Palmital.

ATENÇÃO: quando há nomes repetidos, são regiões diferentes de um mesmo bairro.

A Sanepar destaca que as residências com caixa-d’água de pelo menos 500 litros podem não ser afetados pelo falta de água. A Sanepar lembra que, de acordo com a Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), cada imóvel deve ter caixa-d’água com capacidade para atender as necessidades dos moradores por, no mínimo, 24 horas.

Para dúvidas, a empresa pede que o contato seja feito pelo Serviço de Atendimento ao Cliente Sanepar, no telefone 0800 200 0115, que funciona 24 horas. Ao ligar, é preciso ter em mãos a conta de água ou o número de da matrícula da conta.

Também é possível utilizar o aplicativo para celular Sanepar Mobile ou acessar o site www.sanepar.com.br.