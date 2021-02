Uma família de Campo Largo, na região metropolitana de Curitiba, está à procura do seu cachorro de estimação que fugiu na sexta-feira passada (29), na Colônia Figueiredo. O cão é da raça Border Collie, de cor branca com detalhes em preto, manso e com seis anos de vida. A tutora do animal está oferecendo recompensa a quem encontrar o animal.

Segundo Luciane Ramos, 50 anos, a tutora do Floriano, os vizinhos chegaram a perceber ele rodando a região na sexta, mas nada de encontrá-lo. “Ele é bem manso e um pouco medroso. Ele gosta de ficar perto de mato e acho que ele está um pouco assustado. Já procuramos e chamamos, mas nada. Estamos bem preocupados e desesperados”, disse Luciane.

A Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente (DPMOA) da Polícia Civil já foi informada do caso e também está auxiliando na procura ao repassar fotos e notícias do cachorro em grupos de WhatsApp. O auxílio da polícia também ajuda a evitar possíveis golpes de pessoas que desejam ludibriar a família. No fim do ano passado, um casal foi preso em Araucária por por tentar extorquir mil reais de um tutor de um cachorro de raça.

Informações reais do Floriano podem ser informadas pelo telefone da Luciane Ramos – (41) 99249-8808.