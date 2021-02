Crianças e estudantes da rede municipal de ensino em Curitiba vão começar a acompanhar os conteúdos da TV Escola Curitiba – pelo canal do YouTube ou na TV aberta na próxima segunda-feira (22). Eles terão aulas de Língua Portuguesa, Matemática e Educação Física. Também vão ao ar a proposta da pré-escola e os conteúdos da Educação de Jovens e Adultos (EJA).

O ano letivo começou nesta quinta-feira (18), com o acolhimento das famílias. Na próxima segunda (22), o formato híbrido inicia com o primeiro grupo presencial para frequentar as escolas. Na semana seguinte, o grupo fica em casa e assiste às aulas pela TV, enquanto outros alunos vão para a escola.

Conteúdos

Desde abril de 2020, a TV traz propostas da educação infantil e videoaulas de matemática, língua portuguesa, robótica, geografia, educação física, arte, ciências, história, ensino religioso, literatura, direitos humanos e família, programa Linhas do Conhecimento, além da EJA.

As aulas são elaboradas e ministradas pelas equipes de professores da Secretaria Municipal da Educação. O conteúdo foi desenvolvido com base no currículo da rede municipal, para a pré-escola, estudantes do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental e os da EJA fase I.

Para estudantes do 6º ao 9º ano do Fundamental, o material é produzido e disponibilizado pelo Governo do Estado do Paraná.

Opções

Para assistir no YouTube, acesse Canal TV Escola Curitiba. Já são 29,3 milhões de visualizações e 114 mil inscritos.

Na TV aberta, é possível acompanhar pelos canais 9.2 UHF (Paraná Turismo), 4.2 (Rede Massa) e 16.4 (TV Evangelizar).

As videoaulas da Secretaria Municipal da Educação beneficiam também crianças e estudantes de outros municípios, graças a uma parceria entre Governo do Estado, Prefeitura de Curitiba e Rede Massa.

As aulas on-line alcançaram mais de 200 cidades paranaenses no ano passado.

Inclusão

Aos sábados, como já era realizado em 2020, a TV Escola disponibiliza aulas para crianças e estudantes em inclusão, com adequações metodológicas elaboradas pelo Departamento de Inclusão e Atendimento Educacional Especializado (DIAEE). O departamento coordena o atendimento de estudantes com transtornos globais do desenvolvimento, altas habilidades/superdotação, deficiência, transtorno de conduta e transtornos funcionais específicos (Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade, dislexia, discalculia, disortografia e disgrafia).

O Atendimento Educacional Especializado também continuará sendo realizado de forma presencial ou remota para os estudantes que frequentam as Salas de Recursos de Aprendizagem, Salas de Recursos Multifuncionais e os Centros Municipais de Atendimento Educacional Especializado (CMAEEs).

Nas Escolas Especiais, o atendimento será igual às demais escolas. O Sistema de Transporte para a Educação Especial (Sites) está funcionando desde o dia 18 de fevereiro.

Confira a grade semanal para 2021

Segunda-feira: Língua Portuguesa, Matemática e Educação Física

Terça-feira: História, Arte, Direitos Humanos e Família ou Linhas do Conhecimento

Quarta-feira: Ensino Religioso, Geografia, Práticas da Educação Integral

Quinta-feira: Língua Portuguesa, Ciências, Educação Física

Sexta-feira: Matemática, Língua Portuguesa, Robótica

Sábado: Matemática (Adequação Metodológica), Língua Portuguesa (Adequação Metodológica) e Literatura