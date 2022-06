Neste domingo (26), ocorre o Bingo Beneficente da Associação Amigo Animal, que auxilia mais de 1.000 animais em uma chácara em Campo Magro, na Região Metropolitana de Curitiba. O evento é tradicional, lota as dependências do Círculo Militar, no Centro de Curitiba, e dessa vez, terá o total de 100 prêmios, entre eles televisores, micro-ondas, fritadeiras, batedeira e kits diversos para casa.

LEIA TAMBÉM – Gigante mundial das cervejas vai investir quase R$ 1 bilhão em nova fábrica no Paraná

Para participar do bingo, a pessoa paga R$ 10 na bilheteria e adquire as cartelas conforme desejar. Uma cartela vai ser vendida a R$ 5 e três a R$ 10. Uma boa opção é comprar o kit para jogar todo o bingo no valor de R$ 70 (inclui entrada para uma pessoa, 18 cartelas de cores variadas, além de 03 números para sorteio extra e um número bônus para o sorteio especial somente para quem compra o kit de cartelas). Vale reforçar que a ação beneficente ajuda a custar as despesas da associação

Amabile Cristine Ribeiro Pereira, 23 anos, trabalha na administração da Amigo Animal, e acredita que o bingo vai ter grande participação nesse domingo. “ Na última edição tivemos lotação no ginásio, e a expectativa é essa. A procura tem sido muito boa, mas é importante reforçar que qualquer ajuda é importante. Estamos com 800 cachorros na chácara e uns 200 gatos”, disse Amabile.

História da Associação

A Associação Amigo Animal é considerada uma referência na causa pet. O trabalho da família Família Misga (Julia, Cecilia e Marcelo, atual presidente) começou em 1995, quando Julia trabalhava como atendente em uma clínica veterinária, quando relatou para a família sobre a situação em que os animais chegavam ao local de trabalho. Sensibilizando-se com a situação, começou a recolhê-los em sua casa, mas logo não comportou mais a quantidade de animais resgatados. A partir disso, em 1997, a Família Misga se mudou para Campo Magro.

LEIA MAIS – Draga que fez obra gigantesca em Camboriú chega ao Paraná pra recuperar Orla de Matinhos

Em 2000, foi fundada a Associação do Amigo Animal, com o objetivo de buscar melhores condições de vida para os animais que vivem nas cidades, vítimas do abandono ou maus-tratos.

A Amigo Animal mantém o abrigo Chácara São Francisco de Assis (de propriedade da Família Misga) com mais de 800 cães e 200 gatos.

Em 2020, a chácara da ONG foi atingida pelo “ciclone bomba” que passou por Curitiba. Em 2021, um vendaval derrubou uma árvore sobre o abrigo dos animais e também trouxe prejuízo para a instituição.

Bingo Beneficente Amigo Animal

Data: Domingo 26/06

Horário: 14h30 às 18h30

Local: Ginásio Círculo Militar

Endereço: Largo Bittencourt, 187 – Centro

Estacionamento: gratuito interno ao Clube, ao lado do Passeio Público e Teatro Guaíra.

Entrada por Pessoa: R$ 10,00

Prêmios: TV 50″ – Tablet – Micro-ondas- Fritadeira sem óleo- Batedeira Planetária- Processador de alimentos- Kits diversos com total de 100 prêmios

Para ajudar

Caso queira fazer um depósito para Amigo Animal, as contas bancárias atualmente para depósito são (CNPJ da Amigo Animal 04.086.238/0001-32):

BANCO DO BRASIL AG. 1518-0 C/C 14.938-1

ITAÚ AG. 0255 C/C 33.336-1

BRADESCO AG. 5760 C/C 237.534-6

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG. 1525 C/POUPANÇA 013-2.774-9

PIX chave CNPJ 04.086.238/0001-32

PICPAY Associação do Amigo Animal

PAYPAL amigoanimal@amigoanimal.org.br

Receba nossa Newsletter E-mail * Primeiro Nome * Ao se inscrever, você concorda com nossos Termos de Uso e Política de Privacidade, incluindo o uso de cookies, a transferência de suas informações pessoais para a Tribuna do Paraná e o recebimento de ofertas de produtos e serviços da Tribuna do Paraná. *

Pantanal Guta diz aos pais que não vai se casar com Tadeu Previsão do tempo pra Curitiba Frente fria chegando Loterias Apostou? Veja o resultado das loterias! Além da Ilusão Úrsula afirma a Eugênio que esta grávida