Interrompido desde o início da pandemia, o serviço de recolhimento de lixo eletroeletrônico volta a ser realizado a partir deste sábado (7), das 9h às 15h. Todo primeiro sábado de cada mês, o lixo eletroeletrônico pode ser entregue sem sair do carro, pelo sistema drive-thru.

Quem quiser fazer o descarte dos eletroeletrônicos nesse sábado (7) pode ir até um dos pontos de recolhimento: parques Barigui, Bacacheri, São Lourenço e Tingui, na Praça Professora Hildegard Schmah do Portão e na Rua da Cidadania do Cajuru.

O serviço é promovido pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente, com o objetivo de tornar ainda mais fácil o descarte correto dos equipamentos. “No meio ambiente, podem causar danos e agora com o sistema drive-thru temos mais segurança sanitária para retomar o recolhimento”, explica a gerente de Educação Ambiental da secretaria, Leila Maria Zem.

Eletroeletrônicos que podem ser entregues

Podem ser entregues para descarte equipamentos de uso doméstico, como como ar-condicionado, micro-ondas, TVs, torradeiras, batedeiras, aspiradores, ventiladores, mixers, secadores e calculadoras. Além disso, também são aceitos itens como câmeras digitais, rádios, computadores, tablets, notebooks, celulares, impressoras, monitores, carregadores de celular.

A recepção do material, coleta, separação e destinação correta é feita pelas Associações do Ecocidadão (catadores de materiais recicláveis). As partes plásticas são separadas e vendidas pelas associações. As partes tóxicas são encaminhadas a empresas de descontaminação.

Serviço

Coleta lixo eletroeletrônico

Data: Todo primeiro sábado do mês

Horário: das 9h às 15h

Locais:

Parque Barigui: estacionamento próximo ao heliponto, entrada pela BR-277

estacionamento próximo ao heliponto, entrada pela BR-277 Parque Bacacheri: acesso pela Rua Dr. Eurico César de Almeida

acesso pela Rua Dr. Eurico César de Almeida Parque São Lourenço: acesso pela Rua José Brusamolin

acesso pela Rua José Brusamolin Parque Tingui: acesso pela Rua José Casa Grande, próximo a ponte

acesso pela Rua José Casa Grande, próximo a ponte Praça Professora Hildegard Schmah: em frente do Terminal do Portão

em frente do Terminal do Portão Rua da Cidadania do Cajuru: acesso pela Av. Prefeito Maurício Fruet

