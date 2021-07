A Secretaria Municipal da Saúde recebeu a doação de dez mil vouchers de corridas de carros da empresa Uber. A doação que totaliza R$ 300 mil será usada para apoiar o processo de vacinação contra a covid-19 em Curitiba.

Os vouchers serão distribuídos para trabalhadores de saúde envolvidos na vacinação, para deslocamentos necessários no processo da imunização, como a vacinação de pessoas acamadas ou institucionalizadas.

A doação seguiu todos os ritos legais da Prefeitura, com assinatura do termo formal por ambas partes e publicação no diário Oficial do Município. Também será registrada no Portal da Transparência.

A superintendente executiva da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), Beatriz Battistella Nadas, agradeceu a doação e falou da importância desse gesto para os profissionais de saúde.

“A Saúde agradece essa importante doação que vai proporcionar rapidez nos deslocamento dos trabalhadores e contribuir para que a vacina chegue à população que possa ter dificuldade de acesso”, disse.

Uber contra pandemia

A doação faz parte do compromisso anunciado pelo CEO da Uber, Dara Khosrowshahi, de fornecer em todo o mundo dez milhões de viagens gratuitas ou com descontos para ajudar a assegurar que a mobilidade não seja uma barreira para se tomar a vacina.

A empresa tem empenhado ações para apoiar governos, prefeituras e instituições de saúde no enfrentamento à pandemia. Além das campanhas de orientação para a população a empresa agora voltou esforços para a campanha de imunização de em todo o país.

“Queremos garantir que a mobilidade não seja mais um obstáculo para quem quer se vacinar”, diz a gerente de Operações da Uber no Brasil, Sílvia Penna.

Além de Curitiba, a Uber também firmou parcerias com as prefeituras de Belo Horizonte, Campo Grande, Maceió, Natal e Porto Alegre e os governos do Espírito Santo, da Paraíba e de Pernambuco.