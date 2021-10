A partir desta sexta-feira (22) a Uber oferece mais uma nova modalidade de corrida em Curitiba, a Uber Moto. Os usuários do app poderão escolher uma viagem de motocicleta, que tem um preço bem menor que o UberX.

De acordo com a empresa, todos os motoristas e também motociclistas que trabalham para o aplicativo passam por checagem de antecedentes criminais. Os usuários também podem compartilhar com seus contatos informações como a placa, a identificação do condutor e também a sua localização no mapa, em tempo real.

Uma viagem do Centro de Curitiba, na região do Mercado Municipal, até o bairro Cidade Jardim, em São José dos Pinhais, por exemplo, ficou em torno de R$ 37,97 por volta das 17 horas desta sexta-feira (22). Já pela nova modalidade de corrida, a Uber Moto, a corrida cai para a metade do preço, R$15,48.

Além de Curitiba, a partir dessa sexta-feira, o Uber Moto será lançado também em mais 16 cidades brasileiras. A modalidade desembarcou no país em novembro de 2020 por Aracaju e já estava presente em outros 22 municípios brasileiros.

“Desde que começamos com as viagens de moto em algumas cidades brasileiras, percebemos que elas passaram a ser utilizadas para, por exemplo, conectar os nossos usuários com modais de transporte, como estações de ônibus, trens e metrô das cidades, principalmente para deslocamentos rápidos, aquilo que no mundo de mobilidade chamamos de “last mile”. Temos visto que esse é um tipo de uso perfeito para a moto, pois muitas vezes é perto demais para uma viagem de carro e fica cansativo para ir caminhando. Estamos felizes em trazer mais essa opção para facilitar a vida dos nossos usuários.”, afirma Luciana Ceccato, diretora de marketing da Uber.

Para se cadastrar no aplicativo da Uber e dirigir na nova modalidade, o motociclista parceiro precisa ter CNH com a observação de atividade remunerada (EAR). Entregadores parceiros que usam motocicleta e já estão cadastrados no Uber Eats podem optar por também fazer viagens de Uber Moto.

