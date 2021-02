Inscrições abertas para o processo seletivo com 166 vagas de estágio na Universidade Federal do Paraná (UFPR). De acordo com a universidade, há vagas para estudantes de ensino médio e superior de instituições reconhecidas pelo Ministério da Educação (MEC), com previsão de reservas para negros e pessoas com deficiência. As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas até a próxima sexta-feira (26), pela área especial no site do Núcleo de Concursos (NC) da UFPR.

Para concorrer a uma das vagas é necessário ter no mínimo 16 anos na data da inscrição. Os selecionados vão cumprir estágio em departamentos e unidades da UFPR localizados em campi nas cidades de Curitiba, Palotina, Matinhos e Toledo. As bolsas vão de R$ 486,05 a R$ 1.125,69, mais vale-transporte de R$ 220.

As regras da seleção e a distribuição de vagas estão no edital do processo seletivo, que também está disponível para consulta no site da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas (Progepe) da UFPR.

Distribuição das vagas

Confira a lista de algumas áreas mencionadas no edital. Segundo a UFPR, há vagas em que são aceitos candidatos de mais de uma área:

NÍVEL SUPERIOR

Administração

Agronomia

Arquitetura e Urbanismo

Ciências Contábeis

Computação

Comunicação

Design

Direito

Economia

Enfermagem

Engenharias

Exatas (vários cursos)

Gestão da Informação (Biblioteconomia)

Gestão Pública

História

Letras

Logística

Música

Nutrição

Pedagogia

Produção Cênica

Psicologia

Secretariado

Serviço Social

NÍVEL MÉDIO

Normal

Técnico de Enfermagem

Técnico em Mecânica

Técnico em Petróleo e Gás

Técnico em Secretariado

Cotas

Das 166 vagas, 17 são reservadas para estudantes com deficiência e, 50, para negros. Para concorrer às vagas reservadas, os candidatos precisam ficar atentos aos critérios descritos no edital, que podem incluir apresentação de documentação específica (como laudo médico).

Na hipótese de constatação de declaração falsa, a UFPR ressalta que o candidato será eliminado do processo ou, se tiver sido selecionado ou contratado, será imediatamente desligado do programa de estágio, além de estar submetido às sanções penais cabíveis.

Seleção

A seleção abrange etapas duas etapas para candidatos que cursam nível médio e três para candidatos que cursam nível superior.

As vagas para universitários terão: análise do histórico escolar, de caráter eliminatório, no qual serão selecionados os candidatos que obtiverem, no mínimo, média 60, resultante da média aritmética das disciplinas do último período/ano letivo cursado; análise de currículo, de caráter classificatório; e entrevista, de caráter classificatório.

A seleção para alunos de ensino médio abrange análise de histórico escolar e entrevista.

Na análise de currículo, contam para pontuação a comprovação de atividades de monitoria, participação em congressos, seminários, fóruns ou similares na área da seleção; participação em curso na área da seleção; e experiência profissional ou como estagiário.

Estágio

O resultado do processo seletivo será divulgado pelo NC a partir de 16 de abril. Os estágios têm carga horária semanal de 20 ou 30 horas O prazo de duração mínima do estágio é de seis meses e não poderá exceder a dois , salvo quando se tratar de estagiário com deficiência, que poderá permanecer no mesmo órgão ou entidade até o término do curso.