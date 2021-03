Servidores da Universidade Federal do Paraná (UFPR) podem receber mensagens falsas para a atualização de dados cadastrais. O alerta foi emitido pela Agência de Tecnologia da Informação e Comunicação (Agtic) da UFPR nesta segunda-feira (1º). A vítima recebe uma mensagem informando da atualização de dados do Sistema de Gestão de Acesso (Sigac). Um link falso é enviado junto com a mensagem.

LEIA TAMBÉM – Entrega do Imposto de Renda 2021 é liberada. Recebeu auxílio emergencial? Fique atento!

O site falso não apresente protocolo seguro e o que denuncia o golpe é o domínio utilizado. O site suspeito usa final “.com” ao invés de “gov.br”. A página falsa é destinada a roubar informações do usuário. A recomendação da universidade é de que não se acesse o link recebido por SMS.

Golpe por e-mail

Outra tentativa de golpe que está circulando é uma oferta de trabalho temporário sem vínculo empregatício em vestibulares e concursos. Este golpe, aplicado geralmente utilizando o nome de servidores técnicos e docentes da UFPR, usa e-mail de provedores terceiros (Gmail, Hotmail, etc).

A Agtic reforça o uso do e-mail institucional (@ufpr) para assuntos profissionais. Para aqueles que receberam e-mails dessa natureza, a orientação é abrir boletim de ocorrência no Núcleo de Combate a Cibercrimes da Polícia Civil (Nuciber).