A Universidade Federal do Paraná (UFPR) está com vagas abertas para o concurso de servidor técnico administrativo. As oportunidades estão espalhadas pelo estado, com vagas para os municípios de Curitiba, Matinhos, Pontal do Paraná, Paranavaí, Palotina e Toledo. Ao todo, serão 28 vagas, 3 para profissionais com nível técnico e 25 para nível superior.

As inscrições custam R$ 120 (nível técnico) e R$ 150 (nível superior) e podem ser feitas até o dia 2 de maio, às 14h. A prova de conhecimentos acontecerá no dia 5 de junho.

O salário inicial para os aprovados é de R$ 2.446,96 (nível técnico) e de R$ 4.180,66 para os servidores de nível superior.

+ Leia mais: Veja as diferenças entre a engorda da praia de Matinhos e Bal. Camboriú

Entre as vagas para Curitiba, há oportunidades para biólogo, estatístico, odontólogo,técnicos em farmácia e radiologia, além de médicos das áreas de oftalmologia, ecocardiografia fetal, neurorradiologia intervencionista, Radiologia, Neurofisiologia, Clínica Geral, Psiquiatria, Medicina da Família e intensivistas adulto e pediátrico.

Isenção na taxa

Candidatos inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal tê direito a isenção das taxas, assim como doadores de medúla óssea cadastrados no Ministério da Saúde.

Para conferir o edital completo, acesse o site do concurso.