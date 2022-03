A Universidade Federal do Paraná (UFPR) confirmou a data de divulgação do resultado do vestibular 2021/2022 para 23 de março. Inicialmente, a previsão era para a próxima segunda-feira (14), mas o Núcleo de Concursos (NC/UFPR) sacramentou a nova data em publicação em edital.

Um total de 30.108 candidatos realizaram a prova do vestibular no dia 13 de janeiro. A abstenção foi 12.490 candidatos, o que representa 29,32%, bem menor que a do vestibular anterior, realizado em julho de 2021, que foi de 41,6%. No total, 42.598 estavam inscritos.

Por causa da pandemia de Covid-19, pelo segundo ano consecutivo o vestibular da UFPR aconteceu em fase única, exceto para o curso de Música, que teve prova de conhecimentos específicos no dia seguinte. A prova foi composta de 60 questões objetivas e um texto dissertativo-argumentativo.

Os candidatos foram distribuídos em 2.914 turmas, das quais 30 de atendimento especial, estas com um total de 145 candidatos. Por causa das medidas de prevenção exigidas pela pandemia de Covid-19, a ocupação das salas de prova foi de apenas 70% da capacidade física.

A UFPR oferta 5.340 vagas em 125 cursos de graduação. Metade das vagas é destinada para ampla concorrência e a outra metade, para candidatos que fizeram o ensino médio integralmente em escolas públicas. Dentro dessa parcela de vagas estão as cotas para pessoas de baixa renda, pretos, pardos, indígenas e pessoas com deficiência.

A prova também será utilizada para seleção de candidatos para os cargos de Cadete Policial Militar e Cadete Bombeiro Militar da Polícia Militar do Estado do Paraná, processo seletivo com 70 vagas.