Depois de dois anos sem festa, a UFPR voltará a promover o tradicional banho de lama para os aprovados no Vestibular 2023. O anúncio foi feito pelo reitor Ricardo Marcelo Fonseca neste domingo (5), primeiro dia de provas da segunda fase do processo seletivo.

Fizeram a prova de Produção e Compreensão de Textos 8.955 candidatos, de um total de 10.014 convocados, o que significa que a abstenção foi de 10,58%.

A prova deste domingo foi aplicada em Curitiba, Jandaia do Sul, Matinhos, Palotina e Toledo, e transcorreu sem contratempos. Os candidatos tiveram 4h30 para responder três questões discursivas.

Nesta segunda-feira (5), a partir das 14 horas, serão aplicadas as provas específicas para os candidatos inscritos em cursos que têm essa exigência. Dos 124 cursos, 47 terão provas específicas de uma ou duas disciplinas, variáveis de acordo com o curso. A duração será de 2h30min para os candidatos cujos cursos optaram por apenas uma prova específica, e de 5 horas para os que farão duas específicas. Os candidatos inscritos para o curso de Música farão prova teórica e prática de habilidades específicas.

O resultado final do Vestibular 2023 será divulgado no dia 13 de janeiro e o banho de lama acontecerá no Campus Agrárias da UFPR, no bairro Juvevê, em Curitiba. “Será o primeiro banho de lama pós-pandemia. Uma oportunidade para receber com muita alegria os calouros e calouras da nossa universidade”, disse o reitor.

Este ano a UFPR oferece por meio do vestibular 5291 vagas em 124 cursos.

Recursos

No dia 20 de dezembro o Núcleo de Concursos da UFPR disponibilizará para os candidatos vistas da prova de Compreensão e Produção de texto e das Provas Específicas, com as respectivas correções. Os candidatos que tiverem questionamentos quanto às notas terão prazo até as 11h59 do dia 22 de dezembro para apresentar recurso.

