A UFPR do Litoral do Paraná abriu inscrições de um curso preparatório gratuito para ingresso em instituições de ensino superior. Em parceria com as secretarias municipais de educação de Matinhos e de Pontal do Paraná, a iniciativa tem o objetivo de atender estudantes da rede pública de ensino desses municípios.

As inscrições podem ser feitas até o dia 20 de julho. Serão 30 vagas para cada cidade. Professores voluntários também serão selecionados. Para os professores, as inscrições vão até o dia 15.

Segundo a Diretoria de Desenvolvimento e Integração dos Campi da Universidade Federal do Paraná (Integra/UFPR), o curso será presencial e ocorrerá nas dependências da Escola Municipal Wallace Thadeu de Mello e Silva (Rua Ceciliano Tavares, n° 444, Matinhos) e no Centro de Capacitação de Pontal do Paraná (Rua Dídio da Costa, n° 422, Balneário Praia de Leste, Pontal do Paraná), no período noturno, das 19h às 22h, de segunda a quinta-feira.

Com uma carga horária de 12 horas semanais, o preparatório contemplará as áreas de Matemática, Química, Física e Português. As aulas terão início em 1º de agosto e seguem até 25 de novembro.

As inscrições devem ser realizadas até o dia 20 de julho por meio do formulário de inscrição on-line ou presencialmente, no local da entrega dos documentos. Podem se candidatar às vagas estudantes oriundos da rede pública de ensino que residam em Matinhos ou em Pontal do Paraná e tenham completado pelo menos o primeiro ano do Ensino Médio.

Os candidatos que cumprirem os requisitos mínimos serão classificados de acordo com a ordem de inscrição. O resultado será divulgado nos sites da Integra, do Campus Pontal do Paraná e do Setor Litoral. Acesse o edital do processo seletivo.

Voluntários

A Integra também está selecionando professores voluntários para o curso preparatório. O projeto busca pessoas das áreas de Matemática, Química, Física e Português (Literatura, Gramática e Redação), que ficarão responsáveis pelas disciplinas a depender da área de formação.

Podem se candidatar acadêmicos cursando a partir do terceiro ano da graduação dos cursos de Licenciatura relacionados às disciplinas ministradas; acadêmicos cursando pós-graduação nas áreas relacionadas às disciplinas ministradas; servidores técnicos com graduação nas áreas relacionadas às disciplinas ministradas; professores da rede pública de ensino que atuem nas áreas de concentração do curso; professores de instituições de Ensino Superior que atuem nas áreas de ensino do curso.

As inscrições estão abertas até o dia 15 de julho e devem ser realizadas via formulário de inscrição on-line ou presencialmente, até as 18 horas do dia 15 de julho, no local de entrega dos documentos. Acesse o edital do processo seletivo.

