Em reunião nesta sexta-feira (06), os diretores e dirigentes da Universidade Federal do Paraná (UFPR) definiram em conjunto as projeções e propostas para o calendário de 2022. A primeira definição foi da data do vestibular de 2022. “Existe uma ansiedade da comunidade externa com relação ao vestibular e a entrada dos calouros e a UFPR tem muita preocupação com os estudantes”, explica o reitor Ricardo Marcelo Fonseca.

O formato de fase única do vestibular será mantido, bem como o programa de provas e a lista de obras literárias do processo seletivo 2021 não sofrerá mudanças significativas e basicamente é o mesmo do último vestibular. A data provável do vestibular é o dia 13 de fevereiro de 2022. O resultado deve ser divulgado no início de março e os calouros serão recebido já no final de março. Todos os pontos estarão detalhados em edital próprio a ser publicado pelo Núcleo de Concursos da UFPR.

Agora, a comunidade universitária discute o plano de recuperação do calendário e as possibilidade de retorno, seguindo critérios científicos e com segurança. A proposta deve ser construída de forma conjunta entre todas as categorias e será encaminhada na semana que vem ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (Cepe) para aprovação.

Em nota, a universidade revelou que “a proposta construída em parceria da Pró-Reitoria de Graduação e Educação Profissional (Prograd) e os diretores de setor busca acertar o descompasso entre o calendário acadêmico e o calendário civil”. A sugestão é de acertar os calendários já no final de 2022.