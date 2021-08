O primeiro semestre do ano letivo de 2021 da Universidade Federal do Paraná (UFPR) terá início no próximo dia 20 de setembro. A alteração foi necessária para dar início à readequação do calendário acadêmico da instituição – afetado pela pandemia de Covid-19 – ao calendário civil. A princípio não haverá aulas presenciais, informou a UFPR.

As aulas do primeiro semestre seguirão de 20 de setembro a 18 de dezembro. Começa então o recesso, que segue até o dia 30 de janeiro de 2022. O segundo semestre está programado para o período entre 31 de janeiro e 7 de maio de 2022.

O curso de Medicina seguirá um calendário próprio, com programação prevista de 18 semanas. A definição vale para as turmas de Curitiba e Toledo, com o primeiro semestre de 2021 começando em 21 de setembro e terminando em 5 de fevereiro de 2022. O segundo semestre está programado para ter início em 28 de fevereiro e deve se encerrar em 2 de julho de 2022.

As datas foram definidas, de acordo com a pró-reitora de Graduação e Educação Profissional (Prograd), Maria Josele Bucco Coelho, de forma a atender a formação necessária dos estudantes nos dois semestres. “Foi um processo de diálogo muito intenso, com forte preocupação de acolher os anseios da comunidade acadêmica e também proporcionar qualidade de ensino para todos os cursos”, explicou a titular da Prograd.

Segundo a professora, os cursos que tenham muitas disciplinas práticas represadas por causa da pandemia podem aderir ao calendário de 18 semanas. As instruções normativas de outras datas do calendário acadêmico devem ser publicadas em breve.

