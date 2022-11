O Núcleo de Concursos da Universidade Federal do Paraná (UFPR) divulga o resultado da 1ª fase do Vestibular 2023, a partir das 14h, desta segunda-feira (14). Quase 40 mil estudantes se inscreveram para o processo seletivo neste ano, mas apenas 33 mil compareceram no dia da prova.

>>> Acesse este link para conferir a lista dos aprovados a 1ª fase do Vestibular UFPR

As provas da segunda fase acontecem nos dias 4 e 5 de dezembro. O processo voltou a ser em duas fases nesta edição, depois de duas edições em fase única, por causa da pandemia de Covid-19.

A prova foi aplicada em 11 cidades – Curitiba, Londrina, Joinville (SC), Cascavel, Maringá, Toledo, Guarapuava, Palotina, Paranaguá, Matinhos e Jandaia do Sul – e transcorreu em clima de tranquilidade. Foram 90 questões objetivas. É a primeira vez que a UFPR aplica a prova nesse número de cidades, incluindo uma fora do Paraná (Joinville). No ano passado foram 6 cidades.

