O Núcleo de Línguas da Universidade Federal do Paraná (Nucli/UFPR) está com inscrições abertas para o curso on-line e gratuito de Língua Espanhola para fins acadêmicos. São três turmas ofertadas, com 20 vagas cada. Poderão se matricular os alunos de graduação e pós-graduação, professores e técnicos administrativos de qualquer setor da UFPR. As inscrições iniciaram nesta segunda-feira (30) e vão até sexta-feira (03), neste link.

LEIA TAMBÉM:

>> Rede de atacarejos inaugura primeira loja em Curitiba; veja qual e onde será!

>> Fusca 1965 de Curitiba recebe primeira placa preta padrão Mercosul

O curso é destinado a pessoas que já possuam algum conhecimento na língua espanhola. A formação será realizada totalmente on-line, de forma síncrona, com a duração de oito semanas (32 horas), por plataforma digital. A divulgação dos resultados está prevista para acontecer entre os dias 10 e 12 de junho, pelo e-mail dos candidatos e na página da Agência UFPR Internacional.

Acesse aqui o edital do processo. Para outras informações e esclarecimentos, é possível enviar e-mail para fernanda.veloso@programaisf.pro.br.

Estreias Filmes e séries que chegam à Netflix nesta semana Cara e Coragem Ítalo se desespera ao saber da morte de Clarice Pantanal Muda se arrepende de pedido que fez a Levi Destaque da semana Conheça as curiosidades sobre “Stranger Things 4”