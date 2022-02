A Universidade Federal do Paraná (UFPR) vai ofertar 2.024 vagas, em 110 cursos, na primeira edição deste ano do Sistema de Seleção Unificada (SiSU). As inscrições devem ser feitas entre os dias 15 e 18 de fevereiro e são abertas exclusivamente para estudantes que participaram do último Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e tiveram nota maior que zero na redação.

>>> Para ver as vagas disponíveis na UFPR, clique aqui.

As vagas ofertadas pela UFPR estão distribuídas em todas as cidades onde a universidade mantém cursos de graduação: Curitiba, Palotina, Toledo, Jandaia do Sul, Pontal do Paraná e Matinhos. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas pela internet.

Cada candidato poderá se inscrever no processo seletivo do SiSU em até duas opções de vaga, informando-as em ordem de preferência. Deverá informar também a categoria de concorrência.

No caso da UFPR, a distribuição das vagas está de acordo com a Lei nº 12.711/2012, a chamada Lei de Cotas: metade das vagas é para ampla concorrência e a outra metade para estudantes que fizeram o ensino médio integralmente em escolas públicas. Dentro dessa segunda metade, há reserva de vagas para estudantes de baixa renda (renda familiar per capita de até 1,5 salário mínimo mensal) e cotas para pretos, pardos, indígenas e pessoas com deficiência.

O resultado do processo seletivo será divulgado no dia 22 de fevereiro e as matrículas acontecem de 25 a 28 de fevereiro. Os candidatos devem ficar atentos, porque esta será a única oportunidade para que os aprovados façam a matrícula. O candidato incluído nessa primeira chamada que eventualmente perder o prazo ou decidir não fazer a matrícula não poderá se inscrever na lista de espera.

Já os candidatos que não forem aprovados na primeira chamada poderão ficar em lista de espera. A inscrição na lista de espera não é automática. Entre os dias 22 de fevereiro e 8 de março os candidatos deverão acessar seu boletim SiSU e manifestar formalmente seu interesse em participar da lista. Nessa etapa os candidatos deverão escolher apenas uma das duas opções de curso indicadas no momento da inscrição.

Bancas de validação

Os candidatos aprovados para vagas na UFPR pelo sistema de cotas (autodeclarados pretos, pardos, indígenas ou pessoas com deficiência) deverão passar por bancas de validação de autodeclaração. As bancas serão realizadas em ambiente virtual, nos dias 1º e 2 de março. Os horários e links para acesso às salas virtuais serão informados em edital próprio, a ser publicado no dia 24 de fevereiro.

Candidatos que já tenham comparecido diante de bancas de validação em processos seletivos anteriores (PS-UFPR ou PS-SISU) não precisarão se apresentar novamente. Nesses casos, valerão as decisões tomadas pelas bancas naquelas ocasiões.

Registro acadêmico

Os aprovados na primeira chamada do SiSU deverão fazer o registro acadêmico no período de 25 a 28 de fevereiro. Na UFPR, todo o processo será feito pela internet, no site do Núcleo de Concursos.

Os documentos necessários para realizar o registro acadêmico são os seguintes:

a) Documento de identificação ou, para candidatos estrangeiros, o RNE-Permanente;

b) Certidão de nascimento ou de casamento;

c) Histórico Escolar de Ensino Médio ou equivalente;

d) Certificado de Conclusão de Ensino Médio ou equivalente ou, excepcionalmente, Declaração de Conclusão de Ensino Médio;

e) Comprovante de situação cadastral no CPF, que deverá ser impresso no site da Receita Federal.

f) Documentação para a comprovação de renda daqueles inscritos às vagas reservadas pela Lei nº 12.711/2012, com renda menor ou igual a 1,5 salário mínimo.

SiSU 2002 – PRINCIPAIS DATAS

15 a 18 de fevereiro – inscrições

22 de fevereiro – divulgação do resultado

25 a 28 de fevereiro – matrículas dos aprovados na UFPR

22 de fevereiro a 8 de março – prazo para os não aprovados manifestarem interesse em ficar na lista de espera