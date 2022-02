A Universidade Federal do Paraná (UFPR) realiza no próximo domingo (13), a partir das 14 horas, a prova do vestibular 2021/2022. A prova acontecerá em cinco cidades – Curitiba, Apucarana, Toledo, Palotina e Matinhos –, em fase única, exceto para o curso de Música, que terá prova de conhecimentos específicos na segunda-feira, dia 14. Os portões dos locais de prova serão abertos às 12h30 e às 13h30 todas as portas de acesso às salas serão fechadas.

O comprovante de ensalamento já está disponível no site do Núcleo de Concursos. A recomendação é para que os candidatos verifiquem antecipadamente a localização de suas salas de prova e saiam de casa com a antecedência necessária para evitar atrasos, contando inclusive com eventuais contratempos. Recomenda-se levar o comprovante de ensalamento impresso. A apresentação de documento de identidade com foto recente (ou fotocópia do documento autenticada em cartório) e o uso de máscara são obrigatórios.

Para os candidatos que farão a prova em Curitiba e pretendem ir de ônibus, a relação de linhas que passam nos locais de prova, com os principais pontos de parada, está disponível no site da Urbs. A Urbs informou que haverá reforço em todas as linhas.

A prova

Estão inscritos para o vestibular da UFPR 42.598 candidatos, que disputarão 5.340 vagas em 125 cursos de graduação. Metade das vagas é destinada para ampla concorrência e a outra metade, para candidatos que fizeram o ensino médio integralmente em escolas públicas. Dentro dessa parcela de vagas estão as cotas para pessoas de baixa renda, pretos, pardos, indígenas e pessoas com deficiência.

A prova também será utilizada para seleção de candidatos para os cargos de Cadete Policial Militar e Cadete Bombeiro Militar da Polícia Militar do Estado do Paraná, processo seletivo com 70 vagas.

Os candidatos serão distribuídos em 2.884 turmas, além de 30 turmas de atendimento especial. Por causa das medidas de prevenção exigidas pela pandemia de Covid-19, a ocupação das salas de prova será de apenas 70% da capacidade física.

Ao todo, serão 40 locais de prova nas cinco cidades e 4.543 colaboradores atuando na realização do processo – desde a logística até a aplicação da prova.

A prova tem início marcado para as 14 horas e terá 5h30 de duração. Serão 60 questões objetivas e uma prova de compreensão e produção de textos, composta de um texto dissertativo-argumentativo sobre tema atual. O gabarito deve ser preenchido com caneta esferográfica transparente escrita grossa de tinta preta. Os candidatos também devem levar lápis, apontador e borracha.

Os candidatos só poderão deixar as salas decorrida 1h30 do início da prova – ou seja, a partir das 15h30. Só poderão levar consigo o caderno de provas os candidatos que deixarem as salas a partir das 17 horas.

Biossegurança

É importante lembrar que ainda estamos vivendo a pandemia de Covid-19, o que exige a adoção de medidas de biossegurança tanto por parte da organização do vestibular quanto dos candidatos.

Para evitar aglomerações, será utilizada apenas 70% da capacidade física das salas de prova. O uso de máscara é obrigatório.

Também por questões de biossegurança, não será permitido aos candidatos alimentarem-se durante a prova – exceto aqueles que, por recomendação médica, apresentaram autorização especial à organização do concurso. A ingestão de água é permitida, mas não será autorizado o uso de bebedouros nos locais de prova. Portanto, cada candidato deve levar suprimento de água suficiente para o tempo de prova, em garrafa transparente e sem rótulo.

O protocolo de biossegurança está disponível no Anexo I do edital do Processo Seletivo 2021/22, que pode ser acessado aqui. O NC recomenda aos candidatos que leiam atentamente o edital, que contém todas as normas que regem o processo seletivo.

