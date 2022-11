A Universidade Federal do Paraná (UFPR) registrou aumento repentino de casos de covid-19 entre servidores, estudantes e funcionários terceirizados. Segundo a instituição, nos dez primeiros dias de novembro foram realizados 104 exames, um aumento de 27% em relação a todo o mês de outubro. Desses, 28 tiveram resultado positivo para o coronavírus, que correspondem também a quase 27% do total realizado.

O índice de casos é o maior já registrado em 2022 e são próximos aos dos períodos em que houve picos de transmissão e contaminação.

Novas subvariantes em circulação

A presença das subvariantes BQ.1 e a BA.5.3.1, provavelmente responsáveis pelo aumento do número de casos no Brasil, ainda não foi testada. Porém, de acordo com a equipe da universidade, a expectativa é de que sejam detectadas nas coletas em andamento.

Outro resultado importante é que muitas das amostras coletadas foram positivas para presença do vírus Influenza, testagem realizada em um projeto de pesquisa específico. Nas análises feitas na última quarta-feira (09), por exemplo, 14% foram positivas para o vírus da gripe. Esse resultado indica que há um surto de Covid-19 e gripe ao mesmo tempo na comunidade universitária.

Por isso, a professora Jaqueline Carvalho de Oliveira, uma das coordenadoras do projeto, explica que os cuidados, principalmente dos grupos mais suscetíveis às doenças respiratórias, precisam continuar. “Embora as novas variantes não tenham sido associadas com aumento da severidade, é importante que as pessoas estejam alertas sobre o aumento de transmissão e que procurem a testagem em caso de sintomas”.