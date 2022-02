Foram retomadas nesta segunda-feira, 14 de fevereiro, as aulas presenciais da Universidade Federal do Paraná para quase trinta mil alunos dos cursos de graduação. A exceção são os estudantes do campus no Litoral, que só retornam após o carnaval.

Para ter acesso às salas de aula, os estudantes precisam estar com os comprovantes de esquema vacinal completo contra Covid-19 inseridos no Sistema Integrado de Gestão Acadêmica (SIGA). A exigência se estende para todos os servidores, técnicos e professores, conforme prevê a Resolução nº 01/22, do Conselho Universitário (COUN). E mesmo quem circular apenas ocasionalmente pelas dependências da universidade, como terceirizados e visitantes, também terá de comprovar a imunização.

A Resolução nº01/22 considera como documentos de comprovação do esquema vacinal completo a carteira de vacinação digital, a cópia de imagem da tela ou de aplicativo de instituição competente, brasileira ou estrangeira, além de comprovantes, cadernetas ou cartões de vacinação em papel timbrado. Quem ainda não completou a vacinação terá o acesso provisório garantido, mas precisará realizar a comprovação no tempo previsto pelas autoridades sanitárias.

O retorno às aulas presenciais foi decidido após análise da Comissão de Acompanhamento e Controle de Propagação do Novo Coronavírus na UFPR, que considerou haver uma melhora significativa no quadro da pandemia de Covid-19 na região. O calendário acadêmico iniciou em 31 de janeiro, na modalidade híbrida. A UFPR ainda conta com outros 13 mil estudantes de pós-graduação, que estão sujeitos às mesmas regras, mas cujo retorno do calendário acadêmico não é concentrado numa única data.

