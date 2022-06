Com mais de 300 vagas para cursos presenciais e a distância, a 39ª Oficina de Música de Curitiba entra na última semana de inscrições abertas e algumas são de graça. Dividida nas áreas de Música Antiga, Erudita e MPB, as aulas terão até quatro dias, entre 30 de junho e 10 de julho. As inscrições vão até domingo (19) podem ser feitas neste link.

Nesta edição são oferecidos 64 cursos, com aulas ministradas por professores de destaque no atual cenário musical do país e do mundo. Destes, 34 cursos precisam de seleção prévia para participação nas aulas, com envio de currículo e vídeo para aprovação da coordenação da Oficina de Música.

Dos 44 cursos presenciais já foram cerca de 280 vagas preenchidas, com alunos residentes em dez diferentes estados brasileiros. A maioria deles com origem do Paraná, Santa Catarina e São Paulo.

Até agora a Oficina de Música de Curitiba também tem inscrições de alunos de estados como Amazonas, Ceará, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul.

Cursos à distância

Entre os 20 cursos on-line, dez são de Música Antiga, na modalidade à distância (EAD), devido à logística dos professores, que nesse período do ano estão em temporadas pela Europa. A inscrição dará direito à participação em aula transmitida ao vivo, com possibilidade de interação entre alunos e professores por meio da plataforma Microsoft Teams.

Os cursos de Música Antiga trarão temas de discussões amplas, relacionadas a performance e interpretação histórica. A descrição do conteúdo proposto por cada professor está na descrição do site da Oficina de Música.

O alto nível de professores e o baixo custo dos cursos são a principal característica da Oficina de Música de Curitiba. Os valores variam de R$ 100 (um curso) a R$ 180 (três cursos), para aulas presenciais, e de R$ 30 (um curso) a R$ 120 (pacote completo) na modalidade on-line, EAD interativo.

Parcerias

A 39ª Oficina de Música de Curitiba é uma realização da Prefeitura, Fundação Cultural de Curitiba e do Instituto Curitiba de Arte e Cultura (Icac), Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo Pátria Amada Brasil, com apoio da Pontifícia Universidade Católica do Paraná, do Banco Nacional de Desenvolvimento de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE), Sistema Fiep/Sesi e

patrocínio da Volvo do Brasil.Também apoiam o evento: Centro Cultural Teatro Guaíra, Comunidade Evangélica Luterana Igreja de Cristo, Família Farinha, Escola de Música e Belas Artes do Paraná – Campus Curitiba I da Universidade Estadual do Paraná (Unespar), Teatro Regina Casillo e Lamusa-UFPR.

Serviço

Inscrições para os cursos da 39ª Oficina de Música de Curitiba

Até 19 de junho.

Valor: R$ 100,00 (cursos presenciais) e R$ 30 (cursos à distância).

Os cursos da Oficina Verde, Movimento Hip Hop e Suas Práticas e Monitoria.

Voluntária Musicografia Braille são gratuitos.

Site: Oficina de Música

