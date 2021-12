O fim de semana vai ter tempo nublado e com chance de chuva em Curitiba e no Litoral do Paraná. A tendência é de dias abafados, com temperaturas próximas de 25°C.

Segundo o Simepar, o sábado (18) vai apresentar na capital paranaense um tempo fechado e com muitas nuvens. A estabilidade atmosférica predomina devido à incursão dos ventos do oceano mantendo a umidade na região. Para o período da tarde, há a previsão de chuvas fracas ou chuviscos ocasionais.

Já no domingo (19), o tempo deve se manter nublado, sem chuva. A máxima para os dois dias não deve ultrapassar dos 25°C, como mínima de 16°C.

Nas praias

No Litoral do Paraná, o tempo vai ser semelhante ao de Curitiba, mas com chances de chuvas mais intensas, com ventos que podem chegar a 35 km/h. Para o domingo, a chuva ainda permanece em alguns momentos do dia.

Para o interior, a previsão é de sol e calor, em várias cidades. Em Londrina, na região norte do Paraná, a máxima pode chegar a 32°C. Bom fim de semana.

